قوى الامن: تمركزات وحواجز ظرفيّة ليل السبت الاحد لحفظ الأمن والنظام (صور)

أقامت قوى الامن الداخلي، ليل 26/25 شباط 2023، تمركزات وحواجز ظرفيّة نفّذتها دوريّات من وحدة القوى السيّارة بغية حفظ الأمن والنظام.