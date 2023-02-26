تعميم صورة القاصر المفقود أحمد الحسين... هل من يعرف عنه شيئا؟

تعميم صورة القاصر المفقود أحمد الحسين...

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: أحمد فادي الحسين (مواليد عام 2009، لبناني).



وغادر أحمد فادي الحسين، بتاريخ 24-2-2023، منزل ذويه الكائن بالقرب من ساحة النور في طرابلس، ولم يعد حتى تاريخه.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليمي على رقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.