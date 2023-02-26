قوة من الجيش طاردت خاطفي الشاب في زحلة عند مدخل بلدة الخضر وأوقعت إصابات في صفوفهم

طاردت قوة من الجيش خاطفي المواطن م إ. م. الذي تم اختطافه اليوم في منطقة زحلة، واشتبكت مع الخاطفين عند مدخل بلدة الخضر، وأوقعت إصابات في صفوفهم.

والعمل جار لملاحقة الخاطفين بهدف توقيفهم.