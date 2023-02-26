بعدما خُطِف.. ميشال مخول في عهدة الجيش والعمل جارٍ لتوقيف الخاطفين

أعلن حساب الجيش اللبناني الرسميّ على تويتر انه "بعد متابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات وبمشاركة الوحدات العسكرية في منطقة البقاع، أصبح المواطن ميشال مخول في عهدة الجيش بعدما خُطِف في وقت سابق اليوم في مدينة زحلة، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف الخاطفين."