سماع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية جراء اشتباكات بين الجيش وعدد من المطلوبين

سُمع دوي قذائف صاروخية وأعيرة نارية تبيّن أنها جراء اشتباكات بين دورية للجيش وعدد من المطلوبين في محلة عين الجوزة بين بلدتي حورتعلا وبريتال، وذلك على خلفية مطاردة الجيش للمشتبه بهم في عملية خطف المواطن إ. م.، بحسب "الوطنية للاعلام".