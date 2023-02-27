قائد الجيش عرض الاوضاع مع سفير سري لانكا والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط

بحث قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة مع سفير جمهورية سري لانكا في لبنان Kapila Susantha JAYAWEERA، في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.



واستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط (UNESCO) ، Tor WENNESLAND، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.