مجهولون أحرقوا مزاراً دينياً في بلدة القريّة وشعبة المعلومات توقفهم وتكشف أسباب الحريق

أوقفت شّعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي أربعة أشخاص، في مناطق الهلالية - القريّة – عين الدلبة – الفيلّات، دخلوا إلى مزار ديني داخل مغارة في بلدة القريّة –صيدا وبعثروا محتوياته وافتعلوا حريقا داخله، ما أدّى الى احتراق تمثال للسيدة العذراء، وهم كل م. أ. (من مواليد عام ۲۰۰۸، فلسطيني)،م. خ. (من مواليد عام ٢٠٠٧، فلسطيني)، ج. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۷، لبناني)، م. ز. (من مواليد عام ۲۰۰۷، سوري).



وبالتحقيق مع المقوفين، اعترفوا أنهم من تسبّب بالحريق في المغارة عن غير قصد، بحيث أنهم كانوا يتردّدون دائماً إلى المغارة لتمضية أوقاتهم بعد انتهاء دوام المدرسة، وبتاريخ حصول الحريق وأثناء وجودهم في داخل المغارة، أشعلوا النيران للتسلية إلا أنها امتدَّت، وفقدوا السيطرة عليها، عندها غادروا المغارة تاركين النّار مشتعلة.