قتل طليقته بواسطة بندقية بومب أكشن ومخابرات الجيش توقفه

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة جبل محسن –طرابلس المواطن ع.س. لإقدامه على قتل طليقته م.ح. بواسطة بندقية بومب أكشن.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.