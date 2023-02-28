إحباط عملية تهريب كمية من الكوكايين مخبأة في "غيثار" مع مسافر قادم من الاكوادور في مطار بيروت

ماذا في التفاصيل؟

أحبط رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، في عملية نوعية مباغته، عملية تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة بوزن كيلو ونصف الكيلو مخبأة بطريقة احترافية في داخل آلة موسيقية "غيثار" محمولة باليد مع مسافر قادم من الإكوادور عبر اسطنبول على متن الطيران التركي.



وتم توقيف المسافر المخالف وتسليمه مع المضبوطات إلى الجهات المختصة بناء لاشارة القضاء.