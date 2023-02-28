توقيف مواطن لترويجه المخدرات ونقلها وعمله في خدمة مطلوبين فارين

بعد عملية رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البقاع المواطن (د.ب.) لإقدامه على ترويج المخدرات ونقلها، وتأمين حاجات وتهريبها إلى عدد من المطلوبين الفارين داخل الأراضي السورية، وإيواء المطلوب علي منذر زعيتر الملقب بـ"أبو سلة" مدة من الزمن.



أيضا، توجد في حقه أحكام قضائية تصل إلى المؤبد بجرم تجارة المخدرات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.