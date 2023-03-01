مطلوب استأجر في أحد المباني مستعملًا اسمًا وهميًّا وسرق 5 منازل فيه... فهل أُلقي القبض عليه؟

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مطلوب استأجر في أحد المباني مستعملًا اسمًا وهميًّا وسرق 5 منازل فيه... فهل أُلقي القبض عليه؟
امن وقضاء
2023-03-01 | 06:22
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مطلوب استأجر في أحد المباني مستعملًا اسمًا وهميًّا وسرق 5 منازل فيه... فهل أُلقي القبض عليه؟
في إطار العمل الذي تقوم به وحدة الشرطة القضائية في مكافحة الجرائم، ولا سيما لجهة سرقة المنازل التي نشطت في الآونة الأخيرة، وبعد تعرّض مبنى سكنيّ في منطقة عاريا لسرقة خمسة منازل فيه، بوشرت الاستقصاءات والتحريّات اللّازمة، ليتبيّن أن أحد سكّان المبنى المذكور استأجر باسم "وهمي،" وتبيّن أنّه يدعى م. ح. (مواليد عام 1966، لبناني).
و م. ح. مطلوب بموجب ما يفوق /5/ مذكرات عدلية بجرائم سرقة، وبحقه أسبقيات عدّة بالجرم عينه.
وبناءً عليه، قامت قوة من المجموعة الخاصة بمداهمة منزله وتوقيفه، حيث عثر لديه على مجموعة من مفاتيح تستخدم في السرقة، ومفاتيح شق تستخدم كقوارص.
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سرقة منازل
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