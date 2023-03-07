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بيان سيصدر ظهرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ
امن وقضاء
2023-03-07 | 02:55
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بيان سيصدر ظهرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ
سيصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهرًا بيانا موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت.
وسيصدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو ناتج من قبل عدد من عائلات الضحايا بما فيها تجمع الرابع آب وحزب الكتلة الوطنية وكلنا إرادة، ويُعتبر بمثابة الخطوة الطبيعية الأولى الفعلية في الطريق نحو تفعيل لجنة تقصي حقائق دولية وينبئ بتزايد الضغط الدولي حول تجميد التحقيق المحلي، بحسب ما علمت الـLBCI.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
انفجار المرفأ
تحقيقات
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