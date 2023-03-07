الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سوق الحرير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان سيصدر ظهرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ

امن وقضاء
2023-03-07 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان سيصدر ظهرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بيان سيصدر ظهرا عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة متعلّق بتحقيقات انفجار المرفأ
سيصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ظهرًا بيانا موقّعا من اكثر من ٣٠ دولة للمطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية حول انفجار مرفأ بيروت.

وسيصدر البيان بمبادرة أسترالية ودعم فرنسي على المستوى الاوروبي وعلى المستوى اللبناني، وهو ناتج من قبل عدد من عائلات الضحايا بما فيها تجمع الرابع آب وحزب الكتلة الوطنية وكلنا إرادة، ويُعتبر بمثابة الخطوة الطبيعية الأولى الفعلية في الطريق نحو تفعيل لجنة تقصي حقائق دولية وينبئ بتزايد الضغط الدولي حول تجميد التحقيق المحلي، بحسب ما علمت الـLBCI.

أخبار لبنان

امن وقضاء

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

انفجار المرفأ

تحقيقات

LBCI التالي
أمن الدّولة في بعلبكّ توقف عصابة سرقة أسلاك كهربائية
مولوي ناقش مع فرونتسكا تحضيرات الانتخابات البلدية والاختيارية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-29

يعقوبيان لـ"الأحد مع ماريو": الانقلاب على تحقيقات انفجار المرفأ بدأ مع تهديد وفيق صفا في العدلية وهدفنا أن يستمر البيطار بعمله وهو رجل صلب يتحمّل كل الضغوطات

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-14

مسار التحقيقات في انفجار المرفأ إلى الواجهة من جديد

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-10

الكتائب: لا يجوز الوقوع في خطيئة العام 2016.. ولتعيين قضاة محكمة التمييز وإطلاق التحقيقات في انفجار المرفأ

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-24

الراعي: سعر الدولار يرتفع ولا يرف جفن لمسؤول ويستخفون بمطالب الودائع والشعب يتسول الخبز والدواء والكهرباء والمياه وفرص العمال وهم غير معنيين وانفجار المرفأ ينتظر التحقيقات واغتيل جندي من قوات حفظ السلام وكأنه حدث عابر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
04:00

أمن الدّولة في بعلبكّ توقف عصابة سرقة أسلاك كهربائية

LBCI
آخر الأخبار
11:15

مولوي ناقش مع فرونتسكا تحضيرات الانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
امن وقضاء
2023-03-05

قوى الأمن: لتوخي الدقة في نقل أي خبر يتعلق بنا

LBCI
آخر الأخبار
2023-03-05

بعد تعرّض فتاة لهجوم من كلاب شاردة… هذا ما اوضحته بلدية زغرتا-إهدن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:24

فوج اطفاء بيروت سيطر على الحريق الذي شبّ في برج كرم في منطقة الأشرفية - الرميل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-19

تسعيرة الكهرباء الجديدة مقارنةً بالإشتراك... لا داعي للهلع

LBCI
أخبار لبنان
12:41

بمناسبة اليوم الوطني للمحميات الطبيعية.. دعوة مفتوحة من وزارة البيئة لزيارة المحميات المجهّزة لاستقبال الزوار

LBCI
فنّ
2023-03-04

الجمهور ينتقد جودة صور نادين نسيب نجيم... وهي تردّ: "أنا هيك بدّي"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:47

البخاري في بكركي... ماذا في تفاصيل اللقاء؟

LBCI
أخبار لبنان
13:52

مصرف لبنان سيواصل التدخل في سوق الدولار عبر صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إيجابية في ملف الدواء: وزارة الصحة توسّع العمل في نظام التتبّع لتأمين الدواء لمستحقيه.. وهذا ما عليكم فعله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

مرضى غسيل الكلى يفضّلون الموت على الذلّ!

LBCI
آخر الأخبار
13:33

لبنان يحجز تذكرته الى الالعاب الاولمبية في الجودو

LBCI
آخر الأخبار
13:32

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن في المنطقة.. تهدئة أو حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:15

تغريدة لافتة للسفير وليد البخاري

LBCI
أخبار لبنان
10:04

نصرالله: نريد انتخاب رئيس بشكل قاطع ولا نقبل بأن يفرض الخارج علينا رئيساً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

ماذا تعني تغريدة البخاري؟

LBCI
أمن وقضاء
07:18

حريق في مبنى سكني في الأشرفية... والدفاع المدني يعمل على إخماد النيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

اعتداء ومواجهة دورية لقوى الأمن... انتزاع بندقية أحد العناصر وهرج ومرج في زغرتا

LBCI
اقتصاد
03:14

تسعيرة جديدة للمحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:34

عن الفجوة في خِراج بلدة برقا البقاعية: الظاهرة طبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عودة جوازات السفر من دون منصة ولكن بشرط

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة