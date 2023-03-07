أمن الدّولة في بعلبكّ توقف عصابة سرقة أسلاك كهربائية

بعد أن انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطع فيديو لثلاثة أشخاص يقومون بسرقة أسلاك كهرباء لبنان في سوق مدينة بعلبكّ، وبعد التحرّيات والاستقصاءات، تمكّن مكتب أمن الدّولة في بعلبكّ من توقيف الفاعلين وهم؛ (ح ح) و (ع ح ) و (أ ح )، و جميعهم من التابعيّة السوريّة.



وتمّ التحقيق معهم، واعترفوا بما نُسب إليهم وأحيلوا إلى القضاء المختصّ .