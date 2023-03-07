أمن الدّولة تقفل سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الاحمر وتوقف مديره

ختمت دوريّات من المديريّة العامة لأمن الدّولة في الجنوب، سوبرماركت التوفير في بلدة عين الدلب بالشمع الاحمر وأوقفت مدير الفرع (ح.ق).



ويأتي ذلك ضمن جولة لامن الدولة على المحلاّت والسوبرماركت لمراقبة الأسعار ومكافحة التلاعب بها.