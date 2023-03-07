لجنة الادارة والعدل انهت درس ملاحظات وزارة العدل على اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي

تابعت لجنة الإدارة والعدل، برئاسة النائب جورج عدوان، درس ملاحظات وزارة العدل حول اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي.



وتناول النقاش في هذه الجلسة مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما تلك التي تتعلق قضاة المهمة والانتدابات، كما العطلة القضائية وتامين المناوبات، ومسألة المداورة في المراكز القضائية، وعدم جواز نقل القاضي حفاظا على استقلاليته في تنفيذ مهامه، ومعهد الدروس القضائية،إلى جانب بعض المواد الاخرى.



وأعلنت اللجنة انه "بعد المناقشة والتداول انهت اللجنة درس الملاحظات المذكورة".