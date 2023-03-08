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تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

امن وقضاء
2023-03-08 | 08:34
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تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
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تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟

القوى الامنية تعمم مواصفات الجثة

عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقت العامة أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب، وعُثر عليها على المسلك الغربي لأوتوستراد ضبية - جلّ الدّيب. 

والمرأة في العقد الثّالث أو الرابع من العمر تقريباً، ترتدي بنطال مع سترة لون رمادي وأبيض، قصيرة القامة، نحيفة البنية، شعرها أسود، وعلى كتفها الأيسر وشم عبارة عن قلب مع وردة مكتوب بداخلها عبارة (بو ربا)، ونُقلت الجثّة إلى مستشفى "سرحال".

وطلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرفهم، إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور، والاتصال بمفرزة الجدَيدة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية على أحد الرقمَين: 897109-01 أو 901203-01، تمهيداً لاستلام الجثّة.
 

أخبار لبنان

امن وقضاء

جثة

قوى الامن

اوتوستراد جل الديب

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