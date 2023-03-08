رويدة عبدالله عزّ الدّين غادرت منزل ذويها ولم تَعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة رويدة عبدالله عز الدين (مواليد عام 2004، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها بتاريخ 4-03-2023 في بلدة عرسال، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت لقوى الامنية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 230036-08 للإدلاء بما لديهم من معلومات.