مولوي من الامن العام: موجودون لتأمين حاجات المؤسّسة..والبيسري: مستمرّون في العمل على ملف النازحين السوريين

اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي من المديرية العامة للامن العام انها "مديرية الأمن والادارة"، وقال:" تضحيات المديرية العامة للأمن العام محط اعجاب وتقدير واحترام من قبل الوزارة والسلطات السياسية، وتضحياتكم هي لتسيير أمور المواطنين"، مؤكدا "دعمه لها ولمديرها".



وقال:"موجودون لتأمين حاجات المؤسّسة رغم الظروف الصعبة".



البيسري

بدوره اكد المدير العام للأمن العام بالانابة العميد الياس البيسري ان "الحصول على جوازات هو حق للبنانيين وهي مؤمنة وكافية"، داعيا الى " عدم التهافت على مراكز الأمن العام"، مشيرا الى ان "المديرية بدأت بتحضير دفتر شروط جديد لجوازات السفر".



واعلن البيسري ان "المديرية العامة للأمن العام تتابع ملفّ النازحين السوريين منذ العام 2017 وتقوم بتسيير رحلات العودة الى بلادهم ومستمرّون في العمل على الملف آملين بالوصول الى حلول سريعة".