يتعاطيان المخدرات ويروجانها ... والمخابرات تلقي القبض عليهما

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضاحية الجنوبية السوريَين (ا.ج.) و(ن.ح.) لقيامهما بتعاطي المخدرات وترويجها ولتجولهما دون أوراق ثبوتية.



وضبطت بحوزة الموقوفَين كمية من المخدرات: 145 عبوة من مادة الكوكايين وباز الكوكايين، و6 مظاريف من نفس المادة، و5 أكياس متوسطة الحجم من حشيشة الكيف، وكيس متوسط الحجم من نبتة الماريجوانا.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.