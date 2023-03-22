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مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
امن وقضاء
2023-03-22 | 06:19
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مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
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مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن
أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، أن أمان البلد مسؤولية مشتركة بين القوى الأمنية والعسكرية من جهة والمواطنين من جهة أخرى، معتبرا أننا نمرّ بظروف حسّاسة وبالتالي أيّ تفلّت أو طابور خامس قد يؤدّي لنتيجة سيئة.
وأكد أن القوى الأمنية ستكون جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن.
واشار مولوي الى أن موضوع أمن المطار مهمّ بالنسبة إلينا ونتحمّل المسؤولية كي نؤمّن الأمان في البلد.
وأعلن انه تم البحث في زيادة مخالفات البناء على المخالفات العامة وبخاصة في الجنوب، معتبرا أن التعدي على الاملاك العامة يضر بالناس وبالمواطنين كافة، واتفقنا على ان نكون على جهوزية لمنع المخالفات.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مولوي
مجلس الامن المركزي
الامن
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