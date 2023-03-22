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الأمن العام : التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة في شهر رمضان

أعلنت المديرية العامة للأمن العام التوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع طيلة شهر رمضان المبارك.