الجيش: توقيف أحد أبرز تجار الأسلحة عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ 23 / 3 / 2023، بعد عملية رصد ومتابعة أوقفت دورية من مديرية المخابرات عند حاجز الأولي ــ مدخل مدينة صيدا المواطن (ن.ت.) وهو أحد أبرز تجار الأسلحة، وضبطت داخل سيارته 5 أسلحة حربية نوع كلاشنكوف و11 مسدساً وكمية كبيرة من الذخيرة. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".