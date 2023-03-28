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توقيف عصابة سلب في عمشيت ومواطن لإطلاقه النار في وادي الزينة
امن وقضاء
2023-03-28 | 11:47
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توقيف عصابة سلب في عمشيت ومواطن لإطلاقه النار في وادي الزينة
في سياق متابعة أعمال السرقة والسلب بقوة السلاح، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عمشيت عصابة مؤلفة من خمسة لبنانيين لمحاولتهم سلبَ مواطنٍ دراجتَه النارية بقوة السلاح.
وتبين بنتيجة التحقيق أنهم أقدموا على تعاطي المخدرات وحيازة كمية منها، واستخدام آلية فان لنقل الركاب بهدف سلب الركاب هواتفهم وأموالهم بقوة السلاح، واستدراج أشخاص وسلبِهم أموالَهم ودراجاتِهم النارية. كما أقدم اثنان منهم على استدراج رجل دين وخطفه بتاريخ 28/ 2/ 2023، ونقله إلى مدينة طرابلس حيث تمكن من الفرار، فقاما بسرقة سيارته التي عثرت مديرية المخابرات عليها لاحقًا في المدينة.
كما أوقفت دورية من المديرية في منطقة وادي الزينة المواطن (م.م.) لإطلاقه النار من مسدسه الحربي وإصابته إمام مسجد ناجي العلي، وضبطت المسدس المستخدم في إطلاق النار.
أخبار لبنان
امن وقضاء
مخابرات الجيش
الجيش اللبناني
عصابة سرقة
إطلاق نار
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