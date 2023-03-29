مسيرة اسرائيلية ألقت قنبلة دخانية على مقهى في قضاء مرجعيون

خرقت مسيرة اسرائيلية الاجواء اللبنانية عند الأولى من بعد منتصف الليل، وألقت قنبلة دخانية باتجاه مجموعة من الشبان اللبنانيين الذين كانوا يسهرون في مقهى عند مثلث الحمامص -الخيام -كفركلا قضاء مرجعيون، قبالة مستعمرة المطلة في الجانب المحتل، دون وقوع اي اصابات، بحسب الوكالة الوكنية للاعلام.