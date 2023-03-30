الخليل وافق على تسديد مستحقات موردي سجون زحلة وطرابلس ورومية

علمت الـLBCI أن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وافق على تحويل سلفة لقوى الامن الداخلي ما سيمكّنها من تغطية مستحقات موردي سجون زحلة وطرابلس ورومية.إشارة إلى أن مورّدي السجون قد أعلنوا عن نيتهم التوقف عن العمل مطلع نيسان في حال عدم دفع مستحقاتهم.