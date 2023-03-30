العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام: معاشنا لا يكفي لربطة خبز وقارورة غاز (فيديو)

تحرّك العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام في ساحة رياض الصلح، وذلك رفضا لتندّي قيمة رواتبهم في ظل التراجع الكبير لسعر صرف الدولار.



وقال أحد العسكريين المتقاعدين للـLBCI:" معاشنا لا يكفي لربطة خبز وقارورة غاز".