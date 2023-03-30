معتصمون في محيط مصرف لبنان وسط تعزيزات أمنية مكثفة (فيديو)

حصلت اشتباكات وتدافع بين العسكريين المتقاعدين والعناصر الامنية أمام مصرف لبنان، وذلك لدى محاولة المتظاهرين الدخول الى البوابة الرئيسية للبنك المركزي.