سيّدة حاولت تهريب حشيشة الكيف إلى داخل سجن روميه... هذا ما حصل (صورة)

تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف مغلّفة ومخبّأة بطريقة محترفة داخل جسد السّيّدة م. ش. من مواليد عام 1976، أثناء قدومها لزيارة ابنها نزيل سجن الموقوفين بجرم مخدرات في السجن المركزي –رومية، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.



وقد تبيّن أن م.ش. كانت تنوي ادخال المواد المخدرة بناء على طلب من ابنها، وذلك بتاريخ 28-03-2023.