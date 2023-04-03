توقيف ستة لبنانيين قاصرين في مدينة صيدا أقدموا على تخريب رموز دينية وتكسيرها

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صيدا ستة لبنانيين قاصرين، لإقدامهم بتاريخ ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣ ‏على تخريب بعض الرموز الدينية وتكسيرها في مدافن السيدة التابعة للطائفة المارونية في ‏منطقة حارة صيدا.وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏