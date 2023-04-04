احباط محاولة إدخال كوكايين سائل في زجاجات للويسكي وجوز الهند إلى لبنان

تمكّن رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، في عملية نوعية وبعد متابعة حثيثة للمسافرين مساء اليوم، من إحباط محاولة لإدخال 10 عبوات من سائل الكوكايين داخل زجاجات ويسكي وعبوات سائل جوز الهند مع المسافرة اللبنانية د.أ الآتية من غانا.



وتم توقيف د.ا. وتسليمها مع المضبوطات الى الجهات المختصة بناء لإشارة القضاء المختص