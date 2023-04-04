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توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس
امن وقضاء
2023-04-04 | 14:52
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توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس
دهمت قوة من الجيش اللبناني في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس منازل مطلوبين لتورطهم في إشكال وقع بتاريخ 2/4/2023 وتخلله تبادل لإطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ع.ج.) و(ح.ج.) و(ح.ق.) و(ع.ج.).
وضبط الجيش أسلحة وأعتدة عسكرية وذخائر وعدداً من السيارات.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
امن وقضاء
إشكال
سهل سعدنايل
بلدة بر الياس
الجيش اللبناني
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