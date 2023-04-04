توقيف مطلوبين لتورطهم في إشكال في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس

دهمت قوة من الجيش اللبناني في سهل سعدنايل وبلدة بر الياس منازل مطلوبين لتورطهم في إشكال وقع بتاريخ 2/4/2023 وتخلله تبادل لإطلاق النار، وأوقفت المواطنين (ع.ج.) و(ح.ج.) و(ح.ق.) و(ع.ج.).



وضبط الجيش أسلحة وأعتدة عسكرية وذخائر وعدداً من السيارات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.