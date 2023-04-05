ينتحل صفة رجل أعمال ليقوم بالنصب والإحتيال.. هل وقعتم ضحيّته؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"بتاريخ 30-03-2023 ونتيجة التحريّات المكثّفة والمتابعة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وفي محلة جونية، من توقيف المدعو:



ر. م. (مواليد عام 1974، لبناني) الذي أقدم بتواريخ سابقة على القيام بعدة عمليات نصب واحتيال من خلال كسب ثقة ضحاياه وإيهامهم بأنه رجل أعمال، وتبيّن أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتصال على الرقم الساخن للشعبة: 1788 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة."