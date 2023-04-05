تدابير سير في الأشرفية - شارع خليل البدوي مساء اليوم لتصوير فيلم موسيقي

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بناءً لقرار محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة تصوير "فيلم موسيقي" في محلة الأشرفية - شارع خليل البدوي، سيتم إقفال الشارع المذكور وتحويل السير على الطرقات الفرعية المؤدية إلى الأوتوستراد، وذلك اعتبارا من الساعة 19.00 من تاريخ اليوم 05-04-2023 ولغاية الساعة 05،00 فجر اليوم التالي تاريخ 06-04-2023.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور".