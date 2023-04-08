تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة

بعد عملية متابعة أمنية، قامت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة نحلة بملاحقة سيارة من نوع جيب شيروكي دون لوحات يستقلها السجين الفار من سجن جب جنين المواطن (م.ف.) برفقة المواطن (إ.ي.).



وأقدم م.ف. وإ.ي. على إطلاق النار باتجاه الدورية وردّ عناصرها بالمثل ما أدى إلى إصابة م.ف. ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة، وهو مطلوب بجرائم الإتجار بالمخدرات وإطلاق النار على دورية للجيش وإصابة أحد العسكريين بتاريخ 3/1/2023.



كما أوقفت الدورية إ.ي. وضَبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف مع ذخيرته وكمية من حشيشة الكيف.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.