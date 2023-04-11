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"كهرباء لبنان": استمرار سرقات زوايا التشبيك لأبراج التوتر العالي في مقنه والخسائر كبيرة
امن وقضاء
2023-04-11 | 06:29
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"كهرباء لبنان": استمرار سرقات زوايا التشبيك لأبراج التوتر العالي في مقنه والخسائر كبيرة
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه عطفا على بيانها السابق في الاسبوع المنصرم وبياناتها التي سبقت ذلك والمتعلق بالسرقات الواسعة النطاق في مناطق البقاع الشمالي وتحديدا في خراج بلدة مقنه قضاء بعلبك، فإن عمليات سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة لأبراج التوتر العالي لم تتوقف وما زالت مستمرة منذ نحو أسبوع حيث تمت سرقة وإسقاط برجين جديدين 220 ك.ف رقم 19 و 20 ليصبح عدد الأبراج التي تم اسقاطها وسرقتها خلال أسبوع واحد خمسة أبراج.
وأكد المؤسسة في بيان أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة تدخلت فور حدوث التعديات وتقوم منذ نحو أربعة أيام بمحاولة إنقاذ الأبراج التي سرقت ولم تسقط بعد، لتبين خلال اليومين المنصرمين تعرض أبراج ال 66 ك.ف المجاورة لأبراج ال 220 ك.ف للسرقات أيضا وعددها أربعة عشر برجا من الرقم 52 لغاية 65 وأيضا في خراج بلدة مقنه، وهذه الأبراج تعود لخط النقل بعلبك اللبوة الهرمل 66 ك.ف وهذا الخط يغذي بشكل مباشر محطتي اللبوة والهرمل، وأبراجه باتت قاب قوسين من السقوط مما سيؤدي حتما الى انقطاع التيار الكهربائي عن كافة مناطق البقاع الشمالي.
وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنها حذرت من خلال بياناتها السابقة من خطورة ما يحدث وناشدت وتناشد مجددا جميع الجهات الأمنية وتحديدا مخابرات الجيش وفرع المعلومات، وكافة البلديات والاحزاب ونواب المنطقة والفعاليات، المساعدة لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهم فورا. إن الخسائر المادية فادحة وحجم الأضرار كبير وقدرة المؤسسة على تصليح هذا الكم الكبير من الأضرار محدودة جدا وعملية إجراء مناقصة لتأهيل الخطوط تتطلب وقتا ليس بقصير وخاصة أن التعديات مازالت مستمرة ولم تتوقف طيلة الأسبوع المنصرم.
وأملت مؤسسة كهرباء لبنان التجاوب الفوري مع نداءاتها قبل وقوع المحظور وحرمان معظم مواطني محافظة بعلبك - الهرمل من التيار الكهربائي لفترات طويلة قد تكون شهورا.
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