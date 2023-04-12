الجيش أوقف 595 شخصا لتورّطهم بهذه الجرائم والجنح (صور)

أوقف الجيش اللبناني 595 شخصاً من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها: الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجوّل داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية، وذلك نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر آذار 2023.



وشملت المضبوطات 71 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات.



وسُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم.