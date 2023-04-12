تدابير سير يوم غد في حارة صيدا بمناسبة إقامة احتفال

تزامنا مع احتفال في باحة مجمع سيد الشهداء في حارة صيدا سيقام بتاريخ 13-4-2023 عند الساعة 17,00 ، سيتم اعتباراً من الساعة 16,00 من التاريخ المذكور:



-منع مرور السير المتجه نحو المداخل المؤدية الى مجمع سيد الشهداء: شمالاُ عند قصر بلدية صيدا مقابل "الشريف تشيكن"، جنوباً من محطة "واعتصموا"، غربا من مقبرة الإنكليز وسهل الصباغ، وتحويله باتجاه الأوتوستراد.



- منع وقوف السيارات على جانبي الطريق على المسلكين الغربي والشرقي في المحلة.



وطلبت القوى الامنية من المواطنين، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.