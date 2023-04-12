محامون يتقدمون بشكوى قضائية لإبطال قرار نقابتهم بشأن الظهور الإعلامي للمحامين

تشهد أروقة نقابة المحامين في بيروت حالاً من التخبط إثر التعديلات الأخيرة التي أقرّها مجلس النقابة بشأن الظهور الإعلامي للمحامين.



وقد تقدم ثلاثة عشر محامياً بشكوى قضائية لإبطال قرار النقابة.