مطلوبون بجرم سرقة كابلات وأعمدة كهربائية في قبضة الجيش (صور)

دهمت قوة من الجيش اللبناني، في بلدة مقنة- البقاع، منازل مطلوبين بجرم سرقة كابلات وأعمدة كهربائية.



وأوقفت قوة الجيش ٤ مواطنين وسورياً واحداً، وضبطت ٣ سيارات غير قانونية وسلاحين حربيين وبندقية بومب أكشن و٨ بنادق صيد وعدداً من المماشط ومعدات لقطع الحديد وكمية من الحديد المسروق.