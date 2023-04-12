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سرقوا ليلا منزلا في قضاء صور والمسروقات تقدر بـ 20 ألف دولار و350 مليون ليرة
امن وقضاء
2023-04-12 | 17:04
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سرقوا ليلا منزلا في قضاء صور والمسروقات تقدر بـ 20 ألف دولار و350 مليون ليرة
سرق 6 أشخاص مساء اليوم، منزلا تعود ملكيته إلى م. ش. في بلدة جناتا - قضاء صور، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وأفادت المعلومات بأن السارقين دخلوا إلى المنزل، بواسطة سلم، وقيدوا صاحب المنزل وزوجته.
وقد قدرت المسروقات بـ ٢٠ ألف دولار و ٣٥٠ مليون ليرة، إضافة إلى سرقة ذهب قدر بحوالى ٥٠ ألف دولار.
وسرقوا الـ dvr والكاميرات، وفروا إلى جهة مجهولة.
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