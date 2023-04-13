وزير الداخلية: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل

شدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عند لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية"، قائلًا " نحن جاهزون لإجرائها إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل".



واضاف "أكّدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين ".



واعتبر انه " على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصا لجهة انتخاب رئيس".



واشار الى ان " عدم الارادة السياسية باجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الاساسيّ لهذه الانتخابات".

وقال مولوي: "نحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده يحل المشاكل البشرية واللوجيستية".

والتقى البطريرك الراعي قائد الجيش العماد جوزاف عون على رأس وفد من المؤسسة العسكرية في زيارة تهنئة بالفصح وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الامنية في البلد.