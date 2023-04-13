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بالصور: وكيل هدى سلوم يطالب بإخلاء سبيلها و5 موقوفين في الملف فوراً.. اليكم التفاصيل

امن وقضاء
2023-04-13 | 06:40
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بالصور: وكيل هدى سلوم يطالب بإخلاء سبيلها و5 موقوفين في الملف فوراً.. اليكم التفاصيل
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بالصور: وكيل هدى سلوم يطالب بإخلاء سبيلها و5 موقوفين في الملف فوراً.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل

اعلن مفوض قصر العدل المحامي مروان ضاهر بوكالته عن رئيس هيئة ادارة السير هدى سلوم انه وعدد من المحامين الموكلين من موقوفين آخرين في الملف تقدموا بطلب ترك الموقوفين فورا بعد انقضاء مهلة الـ٢٤ ساعة القانونية لاستئناف قرار قاضي التحقيق زياد دغيدي من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لا سيما وان المحامي العام القاضي نازك الخطيب لا تزال تبقي الملف في عهدتها بالرغم من مرور المهلة القانونية للاستئناف وذلك من اجل الابقاء على الموقوفين في الملف محتجزين الى ما بعد الاعياد.


مع الاشارة الى ان قلم النيابة العامة رفض تسجيل الطلب المقدم من المحامين بهذا الخصوص وذلك باوامر مباشرة من القاضي الخطيب.
 
**للاطلاع على طلب ترك الموقوفين الضغط هنا 

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