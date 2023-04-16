قوة من الجيش الاسرائيلي تخطت السياج الشائك في عيترون الحدودية وألقت قنابل دخانية

تخطت قوة مؤللة من الجيش الاسرائيلي السياج الشائك في منطقة "خلة الغميقة" في بلدة عيترون الحدودية.



وأقدم عناصرها على إلقاء عدد من القنابل الدخانية باتجاه الجانب اللبناني، حيث كان مزارعون من أبناء البلدة يقومون بزراعة شتول التبغ قرابة السادسة صباحا.

بعدها انكفأت القوة الاسرائيلية إلى مواقعها في الجانب الفلسطيني من الحدود، فيما واصل المزارعون عملهم بشكل طبيعي.