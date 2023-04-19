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قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي

امن وقضاء
2023-04-19 | 08:20
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قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي
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قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي

 صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
" في إطار العمل الذّي تقوم به فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي لقمع مخالفات الصيد البرّي، ولا سيّما الطيور المهاجرة.
بتاريخَيْ 14 و15-04-2023 وفي منطقتَيْ جبل تربل وحيلان، تمكّن عناصر الفصيلة المذكورة أثناء تسيير دورية لقمع مخالفات الصيد البريّ، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم /580/ "نظام الصيد البرّي في لبنان"، من توقيف /4/ أشخاص بالجرم المشهود خلال صيدهم للطيور المحظّر اصطيادها. وبعد التحقيق معهم، تُرِكوا لقاء سندات إقامة وتعهّدوا بعدم تكرار ذلك، وجرى ضبط البندقيات المستخدمة في عملية الصيد بناءً على إشارة القضاء". 
 

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