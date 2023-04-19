الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي
امن وقضاء
2023-04-19 | 08:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الامن: فصيلة زغرتا توقف 4 أشخاص بجرم مخالفة قانون الصيد البرّي
صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:
" في إطار العمل الذّي تقوم به فصيلة زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي لقمع مخالفات الصيد البرّي، ولا سيّما الطيور المهاجرة.
بتاريخَيْ 14 و15-04-2023 وفي منطقتَيْ جبل تربل وحيلان، تمكّن عناصر الفصيلة المذكورة أثناء تسيير دورية لقمع مخالفات الصيد البريّ، وتطبيقًا لأحكام القانون رقم /580/ "نظام الصيد البرّي في لبنان"، من توقيف /4/ أشخاص بالجرم المشهود خلال صيدهم للطيور المحظّر اصطيادها. وبعد التحقيق معهم، تُرِكوا لقاء سندات إقامة وتعهّدوا بعدم تكرار ذلك، وجرى ضبط البندقيات المستخدمة في عملية الصيد بناءً على إشارة القضاء".
أخبار لبنان
امن وقضاء
الامن:
فصيلة
زغرتا
أشخاص
مخالفة
قانون
الصيد
البرّي
حراك العسكريين المتقاعدين أعلن رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-04
السويد توقف خمسة أشخاص بشبهة إعداد هجوم على صلة بحرق نسخ من القرآن في كانون الثاني
آخر الأخبار
2023-04-04
السويد توقف خمسة أشخاص بشبهة إعداد هجوم على صلة بحرق نسخ من القرآن في كانون الثاني
0
أخبار دولية
2023-03-10
المكسيك توقف خمسة أشخاص على خلفية خطف وقتل أميركيين
أخبار دولية
2023-03-10
المكسيك توقف خمسة أشخاص على خلفية خطف وقتل أميركيين
0
أخبار لبنان
2023-02-24
"اليازا": لأخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة
أخبار لبنان
2023-02-24
"اليازا": لأخذ الاجراءات القانونية بحق جميع الشاحنات المخالفة
0
أمن وقضاء
2023-02-22
أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع وفصيلة شحيم توقفه
أمن وقضاء
2023-02-22
أقدم على عمليتي سرقة من داخل منزلين بواسطة الكسر والخلع وفصيلة شحيم توقفه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:58
حراك العسكريين المتقاعدين أعلن رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء
أخبار لبنان
15:58
حراك العسكريين المتقاعدين أعلن رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع
0
امن وقضاء
2023-04-18
ميقاتي: لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟
امن وقضاء
2023-04-18
ميقاتي: لو كنتم فعلا لا تريدون تاجيل الانتخابات البلدية لم حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية؟
0
امن وقضاء
2023-04-18
شعبة المعلومات توقف في الليلكي والرحاب شبكة ترويج مخدّرات يقوم أفرادها بنقل المواد المخدّرة من البقاع
امن وقضاء
2023-04-18
شعبة المعلومات توقف في الليلكي والرحاب شبكة ترويج مخدّرات يقوم أفرادها بنقل المواد المخدّرة من البقاع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
خبر كاذب
10:17
ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة
0
اسرار
23:27
أسرار الصحف 19-4-2023
اسرار
23:27
أسرار الصحف 19-4-2023
0
أخبار لبنان
2023-04-15
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
أخبار لبنان
2023-04-15
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
هدنة انسانية لم تدم في السودان
تقارير نشرة الاخبار
08:11
هدنة انسانية لم تدم في السودان
0
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
أخبار لبنان
06:31
وزارة الطاقة تطلق التطبيق الإلكتروني لتسعيرة المحروقات
0
أخبار لبنان
06:25
مولوي بعد لقائه عودة: نصرّ على اجراء الانتخابات البلدية
أخبار لبنان
06:25
مولوي بعد لقائه عودة: نصرّ على اجراء الانتخابات البلدية
0
تقارير نشرة الاخبار
05:21
الوفد النيابي اللبناني في واشنطن يواصل لقاءاته.. ويشرح الواقع اللبناني امام المجموعة الاميركية من اجل لبنان ومعهد الشرق الاوسط
تقارير نشرة الاخبار
05:21
الوفد النيابي اللبناني في واشنطن يواصل لقاءاته.. ويشرح الواقع اللبناني امام المجموعة الاميركية من اجل لبنان ومعهد الشرق الاوسط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA
تقارير نشرة الاخبار
14:06
مفاجآت في المراحل الاقصائية من دوري الـNBA
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
المباراة الحاسمة المؤهلة الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تنطلق الليلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اقتراحات واجراءات جديدة للحد من الزحمة في النافعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قضية ظهور المحامين على الاعلام تتفاعل ونقيب المحامين غائب عن السمع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الإصلاحات وأهمية حصرِ السلاح بالدولة في زيارات وفد النواب لواشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
خبر عاجل
15:50
الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
2
أمن وقضاء
02:53
يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه
أمن وقضاء
02:53
يدخل محالًا تجارية قبل إقفالها ويبيت فيها ثم يسرق أمولا ويتوارى في الصباح.. و"المعلومات" توقفه
3
أخبار لبنان
12:03
إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
أخبار لبنان
12:03
إليكم أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
4
أخبار دولية
16:00
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
أخبار دولية
16:00
فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله
5
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
خبر عاجل
08:29
المديرية العامة للأمن العام تتوقف عن استقبال طلبات جوازات السفر البيومترية ايام الجمعة من كل اسبوع وذلك حتى إشعار آخر
6
أخبار لبنان
11:27
مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..
أخبار لبنان
11:27
مجلس الوزراء أقرّ زيادة ٤ أضعاف لمعاشات القطاع العام..
7
حال الطقس
23:58
طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
حال الطقس
23:58
طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
8
آخر الأخبار
10:53
معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً
آخر الأخبار
10:53
معلومات للـLBCI: الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصبح ٩ ملايين ليرة وبدل النقل اليومي ٢٥٠ الف ليرة وبدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام سيصبح ٤٥٠ الف ليرة على ألا يتعدى الحضور ١٨ يوما ً شهرياً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store