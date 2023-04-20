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عصابة ترويج مخدّرات وعملة مزيّفة ضمن مناطق عكارية في قبضة مفرزة حلبا القضائية
امن وقضاء
2023-04-20 | 05:44
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عصابة ترويج مخدّرات وعملة مزيّفة ضمن مناطق عكارية في قبضة مفرزة حلبا القضائية
تمكنت عناصر مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من توقيف أفراد عصابة تنشط بترويج المخدّرات والعملة المزيّفة ضمن مناطق عكارية، وهم السوريون:
أ. ج. (مواليد عام 2004)
م. د. (مواليد عام 1988)
ت. ش. (مواليد عام 1979).
وفي التفاصيل، أوقفت المفرزة المذكورة الاول واستمعت إليه، واعترف بترويج العملة المزيّفة بالاشتراك مع آخرين.
وقامت قوة من مفرزة حلبا القضائية بمداهمة مكان إقامة الثاني والثالث في البيرة ومفرق برقايل وألقت القبض عليهما، كما ضبطت 4019 حبة بنزكسول، 340 حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف، أوراق مزيّفة من فئتي الـ /50/ والـ/100/$.
أخبار لبنان
امن وقضاء
ترويج مخدّرات
عملة مزيّفة
مفرزة حلبا القضائية
عكار
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