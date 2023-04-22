خير الدين يعود إلى بيروت من فرنسا وارسلان في استقباله (صور وفيديو)

خير الدين يعود إلى بيروت من فرنسا وارسلان في استقباله..

عاد رئيس مجلس إدارة بنك الموارد الوزير السابق مروان خير الدين الى بيروت من فرنسا، حيث خضع لتحقيق بتورطه في منظمة إجرامية وبغسل الأموال، وذلك في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس.



ووصل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى حرم مطار بيروت الدولي على رأس وفد من المشايخ يتقدمه ممثل شيخ عقل طائفية الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب ووفد من قيادة الحزب وحشد من أبناء مناطق حاصبيا وراشيا والشوف وعاليه والمتن، وذلك لاستقبال بعد وصوله من فرنسا.



وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن التهم الموجهة إلى خير الدين هي تشكيل عصابة إجرامية بهدف القيام خصوصًا بإختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.



