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رجا سلامة لم يحضر الجلسة امام الوفد القضائي الاوروبي..ماذا في التفاصيل؟
امن وقضاء
2023-04-25 | 03:47
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رجا سلامة لم يحضر الجلسة امام الوفد القضائي الاوروبي..ماذا في التفاصيل؟
لم يحضر شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة الجلسة اليوم امام الوفد القضائي الاوروبي، بعد تقديم محاميه معذرة طبية.
وكان قد وصل الوفد الاوروبي الى بيروت يوم أمس، وعلى رأسه قاضية فرنسية.
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