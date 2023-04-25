معلومات للـLBCI: القاضي المكاوي يقبل الاستقالات التي تقدم بها أحد عشر عضواً في مجلس بلدية الجديدة

أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي قراراً قبل بموجبه الاستقالات التي تقدم بها أحد عشر عضواً في مجلس بلدية الجديدة.



وأودعه وزارة الداخلية والبلديات وفقاً للقانون.



ومن المتوقع ان يصدر الوزير قرار حلّ ثالث أكبر بلدية في لبنان على ان يكلف القائمقام أو المحافظ القيام بأعمالها قبل ان يجف حبر قانون تأجيل الإنتخابات البلدية لمدة أقصاها سنة.



وفي الوقت الذي ينادي البعض باجراء انتخابات فرعية للبلديات المنحلة، تبيّن ان مثل هذه الانتخابات من الصعب إجراؤها كونها ستكون فقط للمدة المتبقية لإجراء الانتخابات العامة للبلديات بعد بضعة أشهر، بحسب معلومات للـLBCI.