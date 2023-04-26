سارق اسلاك كهربائيّة عن الشّبكة العامّة في قبضة شعبة المعلومات

الشعبة ألقت القبض عليه أثناء حرقه كميّة منها في صيدا

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ي. م. (مواليد عام 1998، فلسطيني)، وهو أحد منفذي عمليات سرقة الكابلات الكهربائية عن الشبكة العامة، كما هو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ومخدرات ودعارة.



وفي التفاصيل، تمّ توقيفه في محلة صيدا أثناء قيامه بحرق كمية من الأسلاك الكهربائية وضبطت دراجة آلية لون أسود، وبتفتيشه والدراجة ضبطت مضخة مياه وادوات صناعية وسكيناً، /58/ حبة مخدّرة نوع ترامال وورق لف سجائر.



وبالتحقيق معه، اعترف الموقوف بما نسب اليه لجهة قيامه بسرقة الأسلاك الكهربائية ومضخة المياه من محلة المصيلح، واعترف بتعاطي المخدرات من نوعي كبتاغون وحشيشة الكيف.