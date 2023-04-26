مولوي من دار الفتوى: لن نسمح بالتحريض على الجيش والدولة وعلى النازح السوري التزام القانون

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، "اننا مستمرون بتحمل مسؤولياتنا ومتابعة الوضع الأمني، ونأخذ احتياطاتنا لعدم حصول أي حدث أمني، ومن هنا حرصنا على تنظيم السوريين في لبنان".

وقال: "من الواجب احترام القانون اللبناني وأن يكون السوريون الموجودون في لبنان، خاضعين للدستور اللبناني ومن الواجب تنظيم وجودهم فيه".

وأضاف: "لن نسمح بالتحريض على الجيش اللبناني وعلى الدولة، وعلى النازح السوري أن يلتزم القانون".

وشدد على ان "لبنان لن يكون ممرا لأي أذى أو شر يلحق بالدول العربية، سواء بالمخدرات أو بأي شيء آخر".